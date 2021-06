Da oggi basta mascherine all'aperto ma molti preferiscono tenerla (Di lunedì 28 giugno 2021) Romani e turisti a passeggio per il centro della Capitale nel primo giorno in cui è caduto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto per cercare di prevenire i contagi da Covid - 19. La norma ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Romani e turisti a passeggio per il centro della Capitale nel primo giorno in cui è caduto l'obbligo di indossare leall'per cercare di prevenire i contagi da Covid - 19. La norma ...

