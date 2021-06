Da Genova al Salento | due libri testimonianza di un’unica passione politica a destra

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 giugno 2021) Esistono “a” dei veri e propri “tesori della Memoria”, rispetto ai quali va crescendo una nuova sensibilità. Sottovalutati per anni, intorno ad essi si sta infatti articolando – come ha dimostrato il Convegno online, promosso, lo scorso 17 maggio, dalla Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli, in collaborazione con l’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana – una vera e propria Rete, fatta di archivi, di emeroteche, di, in grado di raccontare le idee e le passioni che hanno animato una lunga stagione, dalla nascita del Msi al tramonto di Alleanza nazionale. In prima fila, in questa ...