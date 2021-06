Cura della pelle in estate: ti idrati abbastanza? (Di lunedì 28 giugno 2021) Lato beauty, uno dei trend più evidenti nell’era post-covid è il ritrovato desiderio di una maggior cura di sé. In primis della pelle. I lunghi mesi trascorsi in casa e la maggior disponibilità di tempo, infatti, hanno riacceso i riflettori su abitudini che sembravano perse, facendo crescere la consapevolezza che una pelle bella è tale solo se sana e coccolata a dovere. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 giugno 2021) Lato beauty, uno dei trend più evidenti nell’era post-covid è il ritrovato desiderio di una maggior cura di sé. In primis della pelle. I lunghi mesi trascorsi in casa e la maggior disponibilità di tempo, infatti, hanno riacceso i riflettori su abitudini che sembravano perse, facendo crescere la consapevolezza che una pelle bella è tale solo se sana e coccolata a dovere.

Advertising

ASmerilli : ?? Grazie all'ambasciatore @AMB_SEBASTIANI e a @ItalytoHolySee per l'onorificenza di Ufficiale della Stella d'Italia… - Radio1Rai : ??#ConferenzaNazionaleSaluteMentale Ministro @robersperanza: “Basta pazienti legati nei luoghi di cura della salute… - TgLa7 : Mai più pazienti psichiatrici legati. Il Ministero della Salute scende in campo per l'abolizione della contenzione nei luoghi di cura - BENPALMIERI : Proviamo ad avere cura delle cose nonostante le difficoltà. Grazie ai percettori del reddito di cittadinanza per il… - Radio1Rai : “L’ecologia è la battaglia della mia vita”: storia di Laura Conti, partigiana, medica, politica, pioniera dell’ecol… -