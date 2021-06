Croazia-Spagna, Pasalic segna il gol del 3-3 in pieno recupero (VIDEO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Incredibile quanto accade in Croazia-Spagna con il gol di Mario Pasalic in pieno recupero per il 3-3 con cui si andrà dunque ai supplementari quando invece sembrava fatta per le Furie Rosse. A Copenaghen è l’atalantino, subentrato nel finale, a segnare con un inserimento perfetto il gol che può valere tante speranze di quarti di finale. In alto il VIDEO della rete. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Incredibile quanto accade incon il gol di Marioinper il 3-3 con cui si andrà dunque ai supplementari quando invece sembrava fatta per le Furie Rosse. A Copenaghen è l’atalantino, subentrato nel finale, are con un inserimento perfetto il gol che può valere tante speranze di quarti di finale. In alto ildella rete. SportFace.

