Croazia Spagna LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio Parken di Copenhagen, ilvalido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra, risultato,Allo stadio “Parken” di Copenhagen,si affrontano nelvalido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 18:00. Migliore in campo: al termine del primo ...