Croazia - Spagna Live 2 - 3: Orsic dà una nuova speranza e riapre il discorso (Di lunedì 28 giugno 2021) 85' - Sortita offensiva di Modric che mette la palla indietro, dopo un batti e ribatti Orsic insacca. Rete convalidata con la Goal Line Technology. A 5' dal termine tutto ancora aperto. 76' - Dopo una ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021) 85' - Sortita offensiva di Modric che mette la palla indietro, dopo un batti e ribattiinsacca. Rete convalidata con la Goal Line Technology. A 5' dal termine tutto ancora aperto. 76' - Dopo una ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - CB_Ignoranza : Sembrava ormai finita, 1-3 a 5 minuti dal novantesimo. Ma la Croazia non muore, anzi risorge e la porta ai suppleme… - FBiasin : Intervento su @RadioSportiva nel 1° tempo (parziale #CroaziaSpagna 1-0): 'Questa #Spagna mi sembra francamente mo… - BarrettaValerio : Più interessante questo: Croazia-Spagna è la seconda partita delle fasi finali dell'Europeo per numero di gol. La p… - carradori64 : Confermo quello che ho detto mezz'oretta fa Il nr. 25 della Croazia gioca per la Spagna Non si spiegherebbe altrimenti -