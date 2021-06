Croazia - Spagna Live 1 - 1 al 45' | Sarabia pareggia meritatamente per le furie rosse

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - SergioSierra67 : Che la Spagna???? è forte è risaputo , però una involuzione della Croazia???? così non me l'aspettavo #CROESP #ESP -#CRO 1-1 - zazoomblog : LIVE Croazia-Spagna 1-1 Europei 2021 in DIRETTA: errore di Unai Simon rimedia Sarabia dopo i primi 45? - #Croazia-… - CalcioPillole : #CROESP, inizia la ripresa. Dopo la papera clamorosa di #UnaiSimon, la #ESP ha rimediato con Sarabia. Ora i decisi… - TV7Benevento : Europei: Croazia-Spagna 1-1 dopo primo tempo... -

Ultime Notizie dalla rete : Croazia Spagna

Sky Sport

Luis Enrique Dopo dei gironi non particolarmente esaltanti per entrambe le squadre, alle 18si affrontano per un posto nei quarti di Euro 2020. ad_dyn Per la, la...... ma in generale lo storico degli incontri parla a favore della, che ha totalizzato 4 ... LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta - Car, Gvardiol; Modric, ...Continuano gli ottavi di finale degli Europei, dopo i primi due giorni che hanno premiato Danimarca, Italia, Repubblica Ceca e Belgio. In questo momento è ...Copenaghen, 28 giu. -Termina in parità sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Croazia-Spagna, match valido per gli ottavi di finale dei campionati europei, in corso di svolgimento al Parken Stadium di ...