Croazia-Spagna | le probabili formazioni del match

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Parken Stadium di Copenaghen apre il sipario a. Dalic perde Perisic, Luis Enrique conferma Morata dal primo Continua a delinearsi il tabellone verso i quarti di finale, ora è il turno di. Le due Nazionali hanno convinto poco durante la fase a gironi di Euro 2020 ed entrambe cercano un trampolino di entusiasmo per poi affrontare la vincente tra Francia e Svizzera. QUI– La brutta notizia è la positività di Perisic, uno degli uomini migliori a disposizione di Dalic. Per sostituirlo i candidati sono Rebic e Brekalo, con l’attaccante del Milan in leggero ...

Alle ore 18 al Parken Stadium di Copenhagen sarà, con gli iberici galvanizzati dal passaggio del turno, ottenuto battendo per 5 - 0 la Slovacchia. Ma il centrocampista Koke rimane ...... ma persero quello precedente per 6 - 0 (settembre 2018): risultato, quest'ultimo, che resta anche il ko più pesante dei biancorossi nella storia del calcio internazionalesi ...Altra giornata di ottavi di finale a Euro 2020. La Croazia affronta la Spagna mentre la Francia gioca contro la Svizzera, squadra passata come migliore terza nel girone dell’Italia. LE PARTITE Croazia ...Di seguito, le gare degli ottavi di finale di Euro 2020 in programma oggi. Alle ore 18 la Spagna di Fabian Ruiz sfiderà la Croazia, mentre alle ore 21 la Francia affronterà la Svizzera. Croazia-Spagn ...