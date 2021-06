Croazia-Spagna | le formazioni ufficiali

(Di lunedì 28 giugno 2021)si affronteranno alle 18 per gli ottavi di finale dell’Europeo. La vincente sfiderà una tra Francia e Svizzera, in programma alle ore 21. Queste le(4-3-3) : Livakovi?; Juranovic, Caleta-Car, Vida, Gvardiol; Kova?i?, Brozovic, Modri?; Vlasic, Petkovic, Rebic(4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Gayà; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia FOTO: Twitter Euro2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta - Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic.(4 - 3 - 3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gayà; ...... di cui due agli Europei: il bilancio complessivo, considerando anche i match amichevoli, è di quattro vittorie della, un solo pareggio e tre successi della. In questa competizione le ...Le scelte di Zlatko Dalic e Luis Enrique per l'ottavo di finale in programma alle 18 al Telia Parken di Copenaghen ...La terza giornata di ottavi di finale ad Euro 2020 si aprirà alle 18.00 con il big match tra Croazia e Spagna, rispettivamente nel girone D e nel girone E ...