Croazia-Spagna | gran gol di Morata ai supplementari | poi Oyarzabal | è 3-5 VIDEO

Il VIDEO del gol di Alvaro Morata in Croazia-Spagna. A Copenaghen l'attaccante della Juventus sfrutta il buco difensivo di Brekalo e dopo aver controllato la sfera calcia di collo pieno col mancino e firma il 3-4 nei supplementari. In alto il VIDEO del gol del centravanti iberico tanto contestato fin qui a Euro 2020 quanto decisivo in questo ottavo di finale e poi di seguito anche la rete del 3-5 di Oyazarbal pochi minuti dopo.

