Croazia-Spagna 3-5 (VIDEO HIGHLIGHTS): Spettacolo al Parken! (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo la vittoria ottenuta contro la Scozia (3-1) nell'ultima giornata della fase a gironi, la Croazia si prepara ad affrontare la Spagna negli Ottavi di Finale di Euro 2020. Croazia-Spagna si prospetta un match interessante e spettacolare tra due delle Nazionali favorite alla vittoria finale della competizione europea. In questo articolo vi sono tutte le L'articolo proviene da Webmagazine24.

juventusfc : ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 - SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - CB_Ignoranza : Sembrava ormai finita, 1-3 a 5 minuti dal novantesimo. Ma la Croazia non muore, anzi risorge e la porta ai suppleme… - Stefani40628723 : RT @juventusfc: ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 - eleitaliana : RT @juventusfc: ALVARO ?? ?? @AlvaroMorata in gol nel successo della Spagna sulla Croazia ?????? #ForzaJuve #EURO2020 -