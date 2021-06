Croazia-Spagna 3-5: Roja furiosa e distratta, poi ci pensa Morata (Di lunedì 28 giugno 2021) La Spagna conquista i quarti di finale al termine di una partita dai due volti: prima dominata e poi quasi buttata; Croazia caparbia La Spagna vola verso i quarti di finale di Euro 2020 e affronterà la vincente di Francia-Svizzera. La Roja gioca meglio fino all’85’, quando esce mentalmente dal match e subisce la clamorosa rimonta. Poi ai supplementari le Furie Rosse rimettono le cose in chiaro. La sintesi della partita Il copione del primo tempo non delude le aspettative e parla lingua spagnola. Nel monologo di tocchi di prima e passaggi illuminanti la prima palla gol la crea il più giovane in campo, Pedri, che ... Leggi su zon (Di lunedì 28 giugno 2021) Laconquista i quarti di finale al termine di una partita dai due volti: prima dominata e poi quasi buttata;caparbia Lavola verso i quarti di finale di Euro 2020 e affronterà la vincente di Francia-Svizzera. Lagioca meglio fino all’85’, quando esce mentalmente dal match e subisce la clamorosa rimonta. Poi ai supplementari le Furie Rosse rimettono le cose in chiaro. La sintesi della partita Il copione del primo tempo non delude le aspettative e parla lingua spagnola. Nel monologo di tocchi di prima e passaggi illuminanti la prima palla gol la crea il più giovane in campo, Pedri, che ...

