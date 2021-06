Croazia-Spagna 3-5, Azpilicueta: “Abbiamo meritato di passare” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Abbiamo sofferto molto. È stato un passo importante contro una delle squadre più forti al mondo. Nei supplementari siamo stati superiori e Abbiamo meritato di passare. L’importante ora è recuperare bene, ma recuperi sempre meglio quando vinci. Ora aspettiamo solo la partita di venerdì”. Parla così Cesar Azpilicueta, come riportato da ‘As’, dopo la vittoria per 5-3 della sua Spagna contro la Croazia. Il difensore è andato in gol nel secondo tempo per il provvisorio 2-1. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “sofferto molto. È stato un passo importante contro una delle squadre più forti al mondo. Nei supplementari siamo stati superiori edi. L’importante ora è recuperare bene, ma recuperi sempre meglio quando vinci. Ora aspettiamo solo la partita di venerdì”. Parla così Cesar, come riportato da ‘As’, dopo la vittoria per 5-3 della suacontro la. Il difensore è andato in gol nel secondo tempo per il provvisorio 2-1. SportFace.

