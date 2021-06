Cristiano Ronaldo rimane alla Juventus, la decisione del portoghese (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus. Dopo l’eliminazione dall’Europeo con la maglia del Portogallo il calciatore lusitano ha preso una decisione. Cristiano Ronaldo (Getty Images)Dalla fine della stagione dei bianconeri si è fatto che parlare del calciatore ex Real Madrid e Manchester United come di uno già pronto a dire addio a Torino. Sembrava terminata la sua avventura in bianconero col calciatore destinato a lasciare la città piemontese per tornare magari in Premier League o addirittura allo Sporting Lisbona suo primo grande amore. Cr7 ha ancora un ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 28 giugno 2021)rimarrà. Dopo l’eliminazione dall’Europeo con la maglia del Portogallo il calciatore lusitano ha preso una(Getty Images)Dfine della stagione dei bianconeri si è fatto che parlare del calciatore ex Real Madrid e Manchester United come di uno già pronto a dire addio a Torino. Sembrava terminata la sua avventura in bianconero col calciatore destinato a lasciare la città piemontese per tornare magari in Premier League o addirittura allo Sporting Lisbona suo primo grande amore. Cr7 ha ancora un ...

Advertising

PFTCommenter : Ronaldo powerankings from @PardonMyTake: 1. Ronaldo 2. Ronaldinho 3. Fat Ronoldinho 4 Fat Ronaldo 5. Cristiano Ronaldo - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo... Coup-franc... - SkySport : Cristiano Ronaldo getta a terra la fascia dopo Belgio-Portogallo: poi lo consola Lukaku #SkyEuro2020 #Euro2020… - paolosaletti1 : RT @Zermidios: Cristiano #Ronaldo quando perde é 'lo juventino'. Cristiano #Ronaldo quando vince é 'l'ex madridista'. Ma no, non siete os… - aurelbcl : RT @WinamaxSport: Cristiano Ronaldo... Coup-franc... -