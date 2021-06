Cristiano Ronaldo, futuro tra Juventus e Psg (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristiano Ronaldo resta alla Juventus o lascia Torino? Finita l’avventura a Euro 2020 con il suo Portogallo, eliminato dopo la sconfitta contro il Belgio, CR7 deve ora definire il proprio futuro. Già da settimane circolano voci sulla possibilità di un addio dalla Juventus un anno prima della scadenza del suo contratto e per i betting analyst, riporta Agipronews, il futuro del fuoriclasse portoghese potrebbe essere lontano da Torino. Se è vero che la permanenza nella squadra di mister Allegri si trova in quota a 1,90 su Olybet.it, l’approdo al Psg del presidente Al- Khelaifi – determinato ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021)resta allao lascia Torino? Finita l’avventura a Euro 2020 con il suo Portogallo, eliminato dopo la sconfitta contro il Belgio, CR7 deve ora definire il proprio. Già da settimane circolano voci sulla possibilità di un addio dallaun anno prima della scadenza del suo contratto e per i betting analyst, riporta Agipronews, ildel fuoriclasse portoghese potrebbe essere lontano da Torino. Se è vero che la permanenza nella squadra di mister Allegri si trova in quota a 1,90 su Olybet.it, l’approdo al Psg del presidente Al- Khelaifi – determinato ...

Advertising

PFTCommenter : Ronaldo powerankings from @PardonMyTake: 1. Ronaldo 2. Ronaldinho 3. Fat Ronoldinho 4 Fat Ronaldo 5. Cristiano Ronaldo - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo... Coup-franc... - SkySport : Cristiano Ronaldo getta a terra la fascia dopo Belgio-Portogallo: poi lo consola Lukaku #SkyEuro2020 #Euro2020… - simoaiell : @FR4NCCE 3 fissi come Cristiano Ronaldo comanda quanto sono forte - mhendler1 : RT @PFTCommenter: Ronaldo powerankings from @PardonMyTake: 1. Ronaldo 2. Ronaldinho 3. Fat Ronoldinho 4 Fat Ronaldo 5. Cristiano Ronaldo -