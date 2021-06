Cristiano Ronaldo e Lukaku | cosa si sono detti all' orecchio? L' abbraccio dopo Belgio - Portogallo scatena i social

Advertising

ESPNFC : Hungary manager Marco Rossi on Cristiano Ronaldo ?? - juventusfc : 2?? x @Cristiano ?? Ronaldo eguaglia il record all-time di 109 gol con la sua Nazionale e il ???? avanza agli ottavi!… - 433 : Cristiano Ronaldo ?? Ali Daei 109-109 ?????? - zucokat : @dvdariel anitta e Cristiano Ronaldo - DP_CMJ : RT @SandroSca: Cristiano Ronaldo 20/21 Juventus 44 ??? 36 ? Portogallo 14 ??? 10 ? Record gol di tutti i tempi ?? Record gol Europei ?? 'Ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Qualcuno scherza su twitter: 'Lukaku a: 'Messi è meglio di te''. C'è chi ipotizza: 'Senti, sono un po' in difficoltà economica visto che non percepisco lo stipendio da 1 anno. ...La partita Belgio - Portogallo Bisogna salutare il Portogallo di, campione in carica ancora per poco visto che non avrà più la chance di difendere il titolo. La squadra di Fernando ...Testa su Locatelli e Paulo Dybala. Ma non solo. La Juve sta cercando di lavorare anche sull'attacco, provando ad affondare per Vlahovic della Fiorentina. Co ...L'attaccante dell'Inter sui social esalta la sua nazionale dopo la vittoria sul Portogallo di Cristiano Ronaldo negli ottavi di finale di Euro 2020 ...