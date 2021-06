Crisanti non ha «confessato» che gli italiani sono stati utilizzati come cavie (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 24 giugno 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno precedente dal blog Memento Ius, sito web in cui compaiono numerosi esempi di disinformazione a tema vaccini e Covid-19. L’articolo oggetto della nostra segnalazione si intitola “Crisanti confessa: abbiamo usato gli italiani come cavia… milioni di persone sono ora in pericolo?”. Nell’articolo si legge che il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite della trasmissione di La7 Tagadà, avrebbe ammesso che «i vaccini sono ... Leggi su facta.news (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 24 giugno 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno precedente dal blog Memento Ius, sito web in cui compaiono numerosi esempi di disinformazione a tema vaccini e Covid-19. L’articolo oggetto della nostra segnalazione si intitola “confessa: abbiamo usato glicavia… milioni di personeora in pericolo?”. Nell’articolo si legge che il professore ordinario di microbiologia all’Università di Padova, ospite della trasmissione di La7 Tagadà, avrebbe ammesso che «i vaccini...

