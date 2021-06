Covid:tornano crociere in Usa, prima nave salpata da Florida (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo 15 mesi la prima nave da crociera post Covid è salpata da un porto americano. La Celebrity Edge, della Royal Caribbean, è partita da Fort Lauderdale, in Florida, con una capienza del 40% e con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo 15 mesi lada crociera postda un porto americano. La Celebrity Edge, della Royal Caribbean, è partita da Fort Lauderdale, in, con una capienza del 40% e con il ...

altissimo76 : RT @Tomy74918413: #Covid_19 voglio capire tutta Italia 14 deceduti in Campania 17 i conti non tornano #coronavirus - RadioCL1 : I dati Covid del 28 giugno: 11 positivi in provincia, i guariti tornano a superare i nuovi casi… - Tomy74918413 : #Covid_19 voglio capire tutta Italia 14 deceduti in Campania 17 i conti non tornano #coronavirus - SiciliaTV : Questa settimana tornano gli 'Open days' in tutti i punti vaccinali delle province siciliane.... #covid #Sicilia… - RadioCL1 : Covid, da giovedì in Sicilia tornano gli open day con Pfizer e Moderna per fragili e over 60 -

Covid: "Open days" Pfizer e Moderna per fragili e over60 PALERMO, 28 GIU Tornano gli "Open days" in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L'iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età ...

Dopo 15 mesi la prima nave da crociera post Covid è salpata da un porto americano. La Celebrity Edge, della Royal Caribbean, è partita da Fort Lauderdale, in Florida, con una capienza del 40% e con il 95% dei passeggeri vaccinati. Al comando il ...

PALERMO, 28 GIU Tornano gli "Open days" in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L'iniziativa, in partenza da giovedì 1 luglio fino a domenica 4 luglio, è rivolta ai soggetti fragili e a quelli di età pari o superiore a 60 anni che in questi quattro giorni potranno ricevere il vaccino Pfizer o Moderna.