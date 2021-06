Covid | stop mascherine all’aperto da oggi | ecco quando sarà necessario indossarla

(Di lunedì 28 giugno 2021) Entra in vigore da lunedì 28 giugno l'ordinanza del ministro Speranza che dà la possibilità di non indossareall’aria aperta. Il provvedimento è valido fino al 31 luglio 2021. Necessarie, invece, in negozi, bar, ristoranti, aerei, treni e tutti gli altri mezzi pubblici. Resta comunque obbligatorio usarle anchenei casi in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza

