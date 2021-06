Covid | Speranza | “Prima dose per tutti gli italiani che lo vogliono entro l’estate”

(Di lunedì 28 giugno 2021) "Oggi è un giorno bello, perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche piccola libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta". L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Adnkronos

Si entra in una nuova fase nella battaglia contro il, che inizia ad avvicinarsi alla tanto ... come disposto dall' ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto. Unica eccezione ......56%, l'Italia impegnata nella lotta al- e attenta in particolare alla variante Delta - ... L'ordinanza firmata dal ministro Roberto, d'altra parte, fissa criteri che non prevedono di ...Un risultato reso possibile dal netto calo delle ospedalizzazioni e dei casi di contagio da Covid-19, oltre che dal prosieguo della ... come sottolineato dal ministro Speranza: “I numeri sono chiari: ...Il governatore della Campania: «Il generale col medagliere ha tranquillamente raccontato che hanno dato dieci comunicazione diverse su AstraZeneca» ...