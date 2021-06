Covid | Sileri | “Mascherina da portare sempre con sé e dove c’è assembramento si usa”

(Di lunedì 28 giugno 2021) "Credo sia giunto il momento di togliere laall'aperto, o meglio di spostarla in tasca. La porticon te ec'èla usi: come si fa con gli occhiali da vista, quando devi leggere li metti". L'articolo .

orizzontescuola : Covid, Sileri: "Mascherina da portare sempre con te e dove c'è assembramento si usa" - SkyTG24 : Vaccino, Sileri: "Variante Delta? Bisogna correre con le seconde dosi"

... ha spiegato ancorain merito ai 2,6 milioni di over 60 italiani ad oggi non vaccinati contro. "Ho sempre sostenuto che è prematuro parlare di togliere la mascherina al chiuso. Serve ...... REGIONE PER REGIONE ) Correre con le seconde dosi approfondimento, corre la variante Delta: ... 'Bisogna correre', ha raccomandato ancora, rafforzando il concetto. E occorre farlo, ha ...I casi di Covid nel mondo sono oltre 180 milioni secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University, mentre i decessi confermati superano i 3,8 milioni dall’inizio della pandemia. E in Italia l’ult ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. Figliuolo: 'A settembre immunità di gregge'. Italia tutta bianca. LIVE ...