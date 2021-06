Covid oggi Sicilia, 84 nuovi casi: bollettino 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 84 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nessun nuovo morto. Sono invece 84 i nuovi casi e 100 pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola sono 4.352 i positivi, 16 in meno rispetto a ieri, e di questi 162 sono ricoverati in regime ordinario, 23 in terapia intensiva e 4.183 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 84 icontagi da Coronavirus insecondo ildi, 28. Nessun nuovo morto. Sono invece 84 ie 100 pazienti dimessi o guariti. In totale nell’isola sono 4.352 i positivi, 16 in meno rispetto a ieri, e di questi 162 sono ricoverati in regime ordinario, 23 in terapia intensiva e 4.183 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

