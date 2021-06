Covid oggi Puglia, 9 nuovi contagi: bollettino 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 9 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.256 tamponi. I guariti sono stati 412 che portano il totale a 242.723. I ricoverati sono oggi 157, due in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione hanno perso la vita 6.640 persone. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 9 ida Coronavirus insecondo ildi, 28. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.256 tamponi. I guariti sono stati 412 che portano il totale a 242.723. I ricoverati sono157, due in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia nella Regione hanno perso la vita 6.640 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

