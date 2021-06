Covid oggi Marche, 3 contagi: bollettino 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 3 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 28 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 3 (0 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (1 casi rilevati) ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 3 ida coronavirus nelle, 28, secondo i dati deldella regione. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati testati 796 tamponi: 357 nel percorso nuove diagnosi (di cui 117 screening con percorso Antigenico) e 439 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 0,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 3 (0 nella provincia di Macerata, 0 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 1 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (1 casi rilevati) ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Brescia, l'azienda salvata dal padel: 'I nostri campi richiesti da tutto il mondo' 'Sono stata assunta in concomitanza dell'arrivo del Covid e la paura di perdere il lavoro era tanta. Invece, dopo il lockdown siamo ripartiti con ... Nel 2016 avevo 27 dipendenti, oggi 63. Il fatturato è ...

La chiusura di Apple Daily non ferma gli arresti dei suoi ex giornalisti Ronson Chan, presidente dell'Hkja, ha dichiarato oggi di temere che le autorità abbiano una lista ... Le Forze dell'ordine hanno detto che i rischi di trasmissione del Covid - 19 sono troppo alti: la ...

Covid, le notizie. Speranza: "Entro estate prima dose vaccino a tutti gli italiani". LIVE Sky Tg24 Covid: nuovo record di morti a Mosca e San Pietroburgo MOSCA, 28 GIU - A Mosca e San Pietroburgo hanno registrato un nuovo record giornaliero di vittime del coronavirus, segno che la situazione nel Paese sta peggiorando a causa della variante Delta. Secon ...

