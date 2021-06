Covid oggi Italia, 389 contagi e 28 morti: bollettino 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 75.861 tamponi, il tasso di positività è a 0,5%. I pazienti ricoverati per Covid sono 1.723 (-20. In terapia intensiva 289 persone (-5). CALABRIA – Sono 7 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 28 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. 1.021 i tamponi effettuati, +71 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 ida coronavirus in, 28, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28. Nelle ultime 24 ore eseguiti 75.861 tamponi, il tasso di positività è a 0,5%. I pazienti ricoverati persono 1.723 (-20. In terapia intensiva 289 persone (-5). CALABRIA – Sono 7 i nuovida coronavirus in Calabria secondo ildi, 28. Nessun nuovo decesso registrato. 1.021 i tamponi effettuati, +71 ...

RaiNews : 'Oggi l'Italia supererà i 50 milioni di dosi somministrate' sottolinea il ministro della Salute e aggiunge: 'Le ma… - GiovanniToti : ??IN LIGURIA OGGI NESSUN NUOVO POSITIVO AL COVID Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020: in… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - elivito : RT @LongCovidItalia: ??#testimonianza #LongCovid ????E. infermiera, 38 anni, Piemonte, co-fondatrice Long Covid Italia: 'Oggi sono 15 mesi dal… - Varco001 : RT @LongCovidItalia: ??#testimonianza #LongCovid ????E. infermiera, 38 anni, Piemonte, co-fondatrice Long Covid Italia: 'Oggi sono 15 mesi dal… -