Covid oggi Campania | 48 nuovi contagi | bollettino 28 giugno

Advertising

RaiNews : 'Oggi l'Italia supererà i 50 milioni di dosi somministrate' sottolinea il ministro della Salute e aggiunge: 'Le ma… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - occhio_notizie : Nuovo picco di contagi #Covid nel Regno Unito - infoitinterno : Covid oggi Calabria, 7 contagi e zero morti: bollettino 28 giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Il ministro ha anche affermato durante il suo viaggio in Toscana che molto probabilmentel'Italia supereràle 50 milioni di dosi somministrate . Contro il"siamo più forti, abbiamo un'......categoria vaccinale tra quelle per le quali era stata pensata l'inoculazione del siero anti... in un momento in cui le dosi disponibili erano molto più ridotte rispetto ade avevamo ...Attualmente il sequenziamento in Regione Campania ha portato in evidenza la presenza di piccoli cluster di variante delta del covid 19, prevalentemente nelle zone di pertinenza dell'Asl Napoli ...Proprio nel giorno in cui è stato eliminato l’obbligo di indossare le protezioni facciali all’aperto i Carabinieri informano che “stanno effettuando una serie di controlli, su tutto il territorio nazi ...