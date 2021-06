Covid oggi Abruzzo, 1 nuovo caso: bollettino 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Pescara, 28 giu. (Adnkronos) - - Un nuovo contagio da coronavirus in Abruzzo oggi, 28 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non è stato registrato nessun morto. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 966 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Pescara, 28 giu. (Adnkronos) - - Uncontagio da coronavirus in, 28, secondo i dati deldella regione. Da ieri non è stato registrato nessun morto. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 993 (-32 rispetto a ieri). 26 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessuningresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 966 ...

