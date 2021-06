Covid: oggi 389 nuovi casi e 28 morti (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sono 389 i nuovi contagi da Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sale il numero di morti: 28 rispetto ai 14 registrati ieri. Stabile il tasso di positività allo 0,5%, con 75.861 tamponi effettuati. Ancora in calo il numero dei ricoverati con sintomi, 1.723 (-20 da ieri). Scende a 289 il numero delle persone in terapia intensiva (-5). Il numero degli attuali positivi infine si attesta a 54.682 (-2.480) mentre il totale dei dimessi/guariti si attesta a 4.076.274 (+2.839). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Sono 389 icontagi dain Italia registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sale il numero di: 28 rispetto ai 14 registrati ieri. Stabile il tasso di positività allo 0,5%, con 75.861 tamponi effettuati. Ancora in calo il numero dei ricoverati con sintomi, 1.723 (-20 da ieri). Scende a 289 il numero delle persone in terapia intensiva (-5). Il numero degli attuali positivi infine si attesta a 54.682 (-2.480) mentre il totale dei dimessi/guariti si attesta a 4.076.274 (+2.839).

RaiNews : 'Oggi l'Italia supererà i 50 milioni di dosi somministrate' sottolinea il ministro della Salute e aggiunge: 'Le ma… - GiovanniToti : ??IN LIGURIA OGGI NESSUN NUOVO POSITIVO AL COVID Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020: in… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - BK63805720 : RT @MariMario1: Mio padre è in osp. da 1 sett. (no covid), fino a oggi siamo potuti andare a trovarlo. Tutti bardati con mascherina, camice… - TV7Benevento : Covid: oggi 389 nuovi casi e 28 morti... -