Covid | oggi 389 nuovi casi e 28 morti | il bollettino del 28 giugno

Advertising

RaiNews : 'Oggi l'Italia supererà i 50 milioni di dosi somministrate' sottolinea il ministro della Salute e aggiunge: 'Le ma… - GiovanniToti : ??IN LIGURIA OGGI NESSUN NUOVO POSITIVO AL COVID Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020: in… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - AssoCare : Quello a cui assistiamo è una sanità lucana asimmetrica, al di là dei problemi dovuti al Covid. Abbiamo visto che a… - repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 389 nuovi casi, 28 decessi; tasso di positivita' stabile a 0,5% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

: zero contagi in Liguria, parla il presidente Giovanni Toti 'Un grande traguardo che non raggiungevamo da luglio 2020: in Ligurianon ci sono nuovi casi positivi al virus . E nei nostri ...Mentre i farmaci antisomministrati hanno invece superato quota 77 milioni: con la prima dose ... tappa che il primo ministro e il neo titolare della Sanità, Sajid Javid, hanno ribaditodi ...NEW YORK, 28 GIU - Dopo 15 mesi la prima nave da crociera post Covid è salpata da un porto americano. La Celebrity Edge, della Royal Caribbean, è partita da Fort Lauderdale, in Florida, con una capien ...PERUGIA - L'andamento del piano vaccinale in Umbria sta «rispettando pienamente» i tempi della programmazione con una copertura dell'80 per cento della ...