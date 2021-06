Covid | notizie Vaccini Italia | 50 mln dosi somministrate Attesa per il bollettino LIVE

Advertising

Agenzia_Ansa : Contro la variante Delta del Covid i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere… - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Agenzia_Ansa : Il premier del Lussemburgo Bettel è risultato positivo al Covid-19. Bettel, 48 anni, ha partecipato giovedì e vener… - MilanoSpia : Covid, in Lombardia 46 nuovi casi e un solo decesso. A Milano città 5 contagi - InvezzPortal : Report sulle vacanze 2021 di Numerator: l'impatto COVID sarà scarso o nullo - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Fanpage.it

... spiega ancora Steccanella, ha dovuto chiarire che le ragioni, invece, erano legate alla "tutela della incolumità personale" e a "previste rotazioni rallentate dall'emergenza". . 28 giugno 2021Dopo i picchi di casi di- 19 registrati a ridosso del fine settimana scorso, con la scoperta ... clicca qui per iscriverti Per ricevere le nostresu Whatsapp, clicca qui e salva il ...Variante Delta, contagio immediato: è sufficiente un contatto di 5-10 secondi per contrarre la variante del virus. L'allarme arriva dall'Australia, dove le ...Visita istituzionale del ministro della Salute prima a Prato (al Centro Pegaso nell’ex Creaf e all’ospedale “Santo Stefano”) e, a seguire, alla Casa della Salute in località Le Piagge e al Centro di c ...