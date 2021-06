Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 28 giugno: 5 morti e 51 nuovi positivi (Di lunedì 28 giugno 2021) nel , il bollettino di lunedì 28 giugno della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 52, con 5 morti e 192 guariti : gli attualmente positivi sono 3.326 ( - 145), di cui 3.081 ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) nel , ildi28della Regione. Iregistrati nelle ultime 24 ore sono 52, con 5e 192 guariti : gli attualmentesono 3.326 ( - 145), di cui 3.081 ...

ladyonorato : E qui ce n’è un altro che ACCERTA l’efficacia dell’Ivermectina (farmaco antivirale a basso costo ma “sconsigliato”… - fattoquotidiano : VARIANTE ALLO STADIO Uefa, abbiamo un problema, qualcosa nel Gruppo B è andato storto. È infatti ormai certo che gl… - Agenzia_Ansa : Usa, primo comizio di Trump da ex presidente: 'Il Covid è stato usato per rubare le elezioni, ma nel 2022 ci ripren… - FligndHollander : RT @MassimilianRic: Il Covid in un anno e mezzo ha causato quasi 4 milioni di morti nel Mondo, con tutti gli errori oramai noti commessi. L… - StampaVercelli : Nessun nuovo caso di covid in provincia, e ci sono tre guariti nel bollettino di lunedì 28 giugno -