Covid, l'Italia dice addio all'obbligo di mascherina all'aperto: cosa cambia (Di lunedì 28 giugno 2021) Questo lunedì 28 giugno, l'Italia dice addio alla mascherina all'aperto. L'unica eccezione è la Campania che non revoca l'uso del dispositivo di sicurezza. Per la prima volta l'intera Italia entra in zona bianca, con il governo che ha revocato l'obbligo di mascherina all'aperto. Infatti l'unica eccezione sarà presentata dalla Campania, dove un'ordinanza di Vincenzo De L'articolo proviene da Inews.it.

