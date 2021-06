Covid: Letta, 'orgoglioso Pd, ha tenuto bandiera serietà' (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Oggi arriviamo a questo momento di gioia e ottimismo perché c'è stata serietà. E il partito politico che ha preso la bandiera della serietà e della responsabilità è stato il Pd, in questo anno e mezzo, fin dall'inizio. Lo dico senza polemica, ma con orgoglio". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Immagina. "Ora prudenza, abbiamo le vaccinazioni, ma dobbiamo stare attenti e seri", sottolinea ricordando l'esperienza della scorsa estate. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - "Oggi arriviamo a questo momento di gioia e ottimismo perché c'è stata. E il partito politico che ha preso ladellae della responsabilità è stato il Pd, in questo anno e mezzo, fin dall'inizio. Lo dico senza polemica, ma con orgoglio". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a Radio Immagina. "Ora prudenza, abbiamo le vaccinazioni, ma dobbiamo stare attenti e seri", sottolinea ricordando l'esperienza della scorsa estate.

Advertising

NicolaPorro : Dopo #Iussoli e patrimoniale, il segretario del Pd ne spara un’altra sul Covid ?? - TV7Benevento : Covid: Letta, 'orgoglioso Pd, ha tenuto bandiera serietà'... - TV7Benevento : **Covid: Letta, 'grazie a governi Conte e Draghi guardiamo a futuro'**... - zappas10 : RT @giorgio757: @ALFO100897 allora caro pir..Letta non si è andato a votare non perché c’è il covid ma perché lo vuole la UE !? - marialauraloi : RT @giorgio757: @ALFO100897 allora caro pir..Letta non si è andato a votare non perché c’è il covid ma perché lo vuole la UE !? -