Covid | le notizie Speranza | Oggi l' Italia supera 50 milioni di dosi somministrate LIVE

Advertising

Agenzia_Ansa : Contro la variante Delta del Covid i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere… - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Agenzia_Ansa : Il premier del Lussemburgo Bettel è risultato positivo al Covid-19. Bettel, 48 anni, ha partecipato giovedì e vener… - AnsaValledAosta : Covid: scendono a 35 gli attuali contagiati in Valle d'Aosta. Ancora una paziente ricoverata, ma a breve sarà dimes… - ilmeteoit : #COVID: #MAXI #FOCOLAIO tra gli #Studenti di #MAIORCA, Sul #Web le #Immagini delle #Feste #SFRENATE. Il #VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Il sostegno delle imprese con hub propri ci consentira' di terminare in anticipo il ciclo vaccini dei cittadini casalesi e quindi di poter uscire dall'emergenzain tempi minori. Siamo convinti ...Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il", ha sottolineato il ministro della salute. "Oggi è un giorno bello perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e ...LONDRA (Reuters) - I prezzi del petrolio sono vicini alla parità dopo aver toccato questa mattina i massimi da 2 anni e mezzo, con il rally fermato da un picco di casi di coronavirus in Asia prima del ...Movimenti in pre-apertura Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi risultavano contrastati dopo che nella sessione precedente l’indice Dow Jones è salito di oltre 230 punti; l'in ...