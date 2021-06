Covid, le notizie. In Italia oltre 50 milioni di dosi di vaccino somministrate (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 18 milioni i cittadini completamente immunizzati. Prosegue il calo dei contagi: 389 casi in 24 ore con tasso di positività allo 0,5%, 28 decessi. Giù terapie intensive (-5 ) e ricoveri ordinari (-20). Dal 28 giugno tutta l'Italia è in zona bianca, stop alle mascherine all'aperto (tranne in caso di assembramenti). Timori per la variante Delta, Sileri: "Forse servirà rimodulare Green Pass rilasciandolo solo dopo la seconda dose" Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 18i cittadini completamente immunizzati. Prosegue il calo dei contagi: 389 casi in 24 ore con tasso di positività allo 0,5%, 28 decessi. Giù terapie intensive (-5 ) e ricoveri ordinari (-20). Dal 28 giugno tutta l'è in zona bianca, stop alle mascherine all'aperto (tranne in caso di assembramenti). Timori per la variante Delta, Sileri: "Forse servirà rimodulare Green Pass rilasciandolo solo dopo la seconda dose"

Advertising

Agenzia_Ansa : Contro la variante Delta del Covid i vaccini al momento non possono bastare da soli, meglio continuare a mantenere… - Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Agenzia_Ansa : Il premier del Lussemburgo Bettel è risultato positivo al Covid-19. Bettel, 48 anni, ha partecipato giovedì e vener… - Covidpersisten4 : RT @LongCovidItalia: Una di quelle notizie che dovrebbe far suonare il campanello di #ALLARME per la sofferenza fisica che il #LongCOVID pu… - gscd74 : RT @IlariaBifarini: Covid: Inghilterra, 12 morti variante Delta erano vaccinati. Ma guarda! -