Advertising

CorriereCitta : Covid Lazio: 34 casi a Roma città e nessuna persona deceduta nelle province - lucarango88 : ??#Lazio #Covid_19 #28giugno 52 casi su 4.816 tamponi molecolari (1,08% positivi), 192 guariti e 5 decessi. Negli… - infoitinterno : Covid Lazio, bollettino di oggi 28 giugno: 52 nuovi casi e 5 morti - lucarango88 : ??17:10 (in attesa della #Campania) #Trento 1|1 0,6% #FVG 3|8 0,3% #Piemonte 14|31 0,4% #ER 64|61 1,3% #Abruzzo 1|3… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid nel Lazio, il bollettino di lunedì 28 giugno: 5 morti e 51 nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

...la Campania che vorrebbe confermare il 23 viste le chiusure primaverili dovute all' emergenza...vendite promozionali nei 30 giorni precedenti Friuli Venezia Giulia - in attesa di conferma- ...nel , il bollettino di lunedì 28 giugno della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 52, con 5 morti e 192 guariti : gli attualmente positivi sono 3.326 ( - 145), di cui 3.081 ...D'Amato: "Entro 8 agosto 70% popolazione immunizzata. Questa settimana al via la campagna vaccinale J&J ad accesso diretto sui camper" ...“Oggi su quasi 5mila tamponi nel Lazio (-187) e quasi 4mila antigenici per un totale di quasi 9mila test, si registrano 52 nuovi casi positivi (-41), 5 decessi (+4), i ricoverati sono 190 (-19). i gua ...