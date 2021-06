Covid, in Lombardia continuano a diminuire i ricoveri: a Bergamo solo 4 nuovi positivi (Di lunedì 28 giugno 2021) continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8). A fronte di 9.458 tamponi effettuati, sono 46 i nuovi positivi (0,4%). Nessun nuovo contagio in provincia di Como e Pavia. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 9.458, totale complessivo: 11.526.703 – i nuovi casi positivi: 46 – in terapia intensiva: 61 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 250 (-8) – i decessi totale complessivo: 33.775 (+1) I nuovi casi per provincia: Milano: 15 di cui 5 a Milano città; Bergamo: 4; Brescia: 2; Como: 0; Cremona: 3; Lecco: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 giugno 2021)i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8). A fronte di 9.458 tamponi effettuati, sono 46 i(0,4%). Nessun nuovo contagio in provincia di Como e Pavia. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 9.458, totale complessivo: 11.526.703 – icasi: 46 – in terapia intensiva: 61 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 250 (-8) – i decessi totale complessivo: 33.775 (+1) Icasi per provincia: Milano: 15 di cui 5 a Milano città;: 4; Brescia: 2; Como: 0; Cremona: 3; Lecco: ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Se non hai ancora effettuato la vaccinazione anti Covid-19, prenotati online! La procedura ti co… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 ta… - zazoomblog : Covid in Lombardia il bollettino di lunedì 28 giugno: un morto e 46 nuovi positivi. Solo 5 casi a Milano - #Covid… - ilCittadinoLodi : COVID In Lombardia 46 nuovi casi e un decesso -