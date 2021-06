Covid, in Italia oltre 50 mln di dosi di vaccino somministrate. LIVE (Di lunedì 28 giugno 2021) Il bollettino: 389 casi e 28 decessi. Tasso di positività 0,5%. Continua il calo di terapie intensive (-5 ) e ricoveri ordinari (-20). Vaccini, in Italia 50 milioni di dosi somministrate, oltre 18 milioni di immunizzati. Speranza: "Crollo di più del 90% dei ricoverati ma la partita non è vinta". Da oggi tutta l'Italia in zona bianca e stop alle mascherine all'aperto. Sileri: "Forse servirà rimodulare Green pass rilasciandolo solo dopo la seconda dose di vaccino" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 giugno 2021) Il bollettino: 389 casi e 28 decessi. Tasso di positività 0,5%. Continua il calo di terapie intensive (-5 ) e ricoveri ordinari (-20). Vaccini, in50 milioni di18 milioni di immunizzati. Speranza: "Crollo di più del 90% dei ricoverati ma la partita non è vinta". Da oggi tutta l'in zona bianca e stop alle mascherine all'aperto. Sileri: "Forse servirà rimodulare Green pass rilasciandolo solo dopo la seconda dose di

