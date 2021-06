Covid | il bollettino del 28 giugno | 389 casi nelle ultime 24 ore con 28 morti

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 782. Sono invece 28 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14. L'articolo .

Advertising

PCagnan : Ufficio stampa @zaiapresidente “Si rende noto che, sulla base degli andamenti epidemiologici registrati nella Regio… - lucarango88 : @RegLombardia ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #28giugno Casi +46 (841.598 +0,01%) Deceduti +1 (33.775 +0… - fanpage : Il bollettino di oggi #28giugno - sportface2016 : LIVE | #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Covid-19, il bollettino della Campania: 48 positivi su 1.761 tamponi: C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Sono 75.861 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24. Vaccini Italia, 50 milioni di dosi somministrate, oltre 18 milioni di immunizzati. Speranza: 'Crollo di più del 90% dei ...Il bollettino coronavirus aggiornato a lunedì 28 giugno: i dati odierni su contagi, morti, guariti, ricoverati regione per regione ...Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 28 giugno del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 389 su 75.861 tamponi (ieri erano ...