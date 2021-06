Covid Grecia oggi | 150 euro ai giovani che si vaccinano

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lasi prepara al ritorno del turismo per l’estate del 2021 con una singolare misura contro il. Il governo greco promette 150a tutti itra i 18 ed i 25 anni che si vaccineranno contro il Coronavirus. E’ stato il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, ad annunciare la misura che interessa quasi un milione di greci, esattamente 940mila persone che rientrano in questo gruppo di età. Il governo, ha spiegato il premier, intende così stanziare 141 milioni diper questa iniziativa tesa ad arrivare al 60% della popolazione vaccinata entro la fine di luglio. In realtà, non verranno ...

Tre: 'Test rapido antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell'ingresso in'. Quattro: certificato di guarigione dal. Questi certificati possono essere in italiano, inglese, francese, ......del "Mondo (?) dopo il" https://youtu.be/ES0WLbTNzD0 mentre nel pomeriggio Luigi Battezzato (Letteratura greca, Scuola Normale), tiene una lezione su "Poesia e sport nell'antica": https:/...Il Green Pass europeo, attivo anche in Italia, permette, a chi ne è in possesso, di spostarsi liberamente: ecco come funziona.Il governo greco ha annunciato che offrirà una carta pre-pagata con l'importo di 150 euro ai giovani tra i 18 e i 25 anni che ...