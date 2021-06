Covid: Grecia, 150 euro a ogni 18-25enne che si vaccina (Di lunedì 28 giugno 2021) Atene, 28 giu. (Adnkronos Salute/Dpa) - Per invogliare i più giovani a vaccinarsi, il governo greco promette 150 euro a tutte le persone tra i 18 e i 25 anni che si vaccineranno contro il Covid. E' stato il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, ad annunciare la misura che interessa quasi un milione di greci, esattamente 940mila persone che rientrano in questo gruppo di età. Il governo, ha spiegato il premier, intende così stanziare 141 milioni di euro per questa iniziativa tesa ad arrivare al 60% della popolazione vaccinata entro la fine di luglio. In realtà non verranno consegnati i contatti ai giovani ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Atene, 28 giu. (Adnkronos Salute/Dpa) - Per invogliare i più giovani arsi, il governo greco promette 150a tutte le persone tra i 18 e i 25 anni che si vaccineranno contro il. E' stato il primo ministro, Kyriakos Mitsotakis, ad annunciare la misura che interessa quasi un milione di greci, esattamente 940mila persone che rientrano in questo gruppo di età. Il governo, ha spiegato il premier, intende così stanziare 141 milioni diper questa iniziativa tesa ad arrivare al 60% della popolazioneta entro la fine di luglio. In realtà non verranno consegnati i contatti ai giovani ma ...

