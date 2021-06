Covid | Giani | ' Oggi supereremo il milione di vaccinati con seconda dose in Toscana'

Advertising

VTrend_it : Ecco i numeri di oggi, 28 giugno, anticipati dal presidente Giani - FirenzePost : Covid, Giani: 35 nuovi contagi, oggi 27 giugno. Tasso positivi 0,30% - ilovepisa : RT @AnsaToscana: Covid: Toscana,52 nuovi positivi e nessun morto in ultime 24 ore. Giani, 'però manteniamo ancora la prudenza' #ANSA https:… - SonkyK : RT @AnsaToscana: Covid: Toscana,52 nuovi positivi e nessun morto in ultime 24 ore. Giani, 'però manteniamo ancora la prudenza' #ANSA https:… - FirenzePost : Toscana Covid: nessun morto e 52 nuovi contagi. 16.690 test. Lo anticipa Giani su Facebook -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

... numeri e news regione per regione: da Lombardia a Lazio, da Piemonte a Sicilia Il bollettino... 28 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio. "...... relazioni istituzionali Gabinetto del presidente della Regione Toscana Eugenio, in qualità ... Gli eventi si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti -. Per info e prenotazioni ..."Oggi l'Italia supererà i 50 milioni di dosi somministrate" sottolinea il ministro della Salute e aggiunge: "Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il Covid" ...Prato, 28 giu. - (Adnkronos) - "Oggi supereremo il milione di vaccinati con seconda dose nella regione. Siamo vicini, mancano poche migliaia, ai 2 milioni di vaccinati con la prima dose e siamo vicini ...