Covid, docenti e Ata non si sottopongono a tamponi. Il Tar: “No a sanzioni, la Regione non può imporli senza dati locali “oggettivi” (Di lunedì 28 giugno 2021) La Regione non può "imporre" a docenti e Ata test sierologici o tamponi. Così il Tar di Napoli con la sentenza n. 4127/2021 giudica illegittima l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente della Regione Campania in vista dell'avvio dello scorso anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Lanon può "imporre" ae Ata test sierologici o. Così il Tar di Napoli con la sentenza n. 4127/2021 giudica illegittima l'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Presidente dellaCampania in vista dell'avvio dello scorso anno scolastico. L'articolo .

