Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto (Di lunedì 28 giugno 2021) Entra in vigore l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza: con il passaggio di colore della Valle d’Aosta, tutto il Paese è ufficialmente nella fascia più bassa di rischio. Da oggi decade anche l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in fascia bianca Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 giugno 2021) Entra in vigore l’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza: con il passaggio di colore della Valle d’Aosta, tutto il Paese è ufficialmente nella fascia più bassa di rischio. Dadecadel’di indossare leall’in fascia

Advertising

RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - SkyTG24 : Covid, terapie intensive e ricoveri ordinari ancora in calo. I DATI - RobertoBurioni : Oggi sono morte 12 persone di COVID e sono ancora molte, troppe. Però sono meno di ieri. La bottiglia è in cantina (è un rosso). - arthemysya : RT @viaggrego: #Covid, #Israele reintroduce da oggi #obbligo #Mascherina: ma i #Vaccini a cosa sono serviti? - viaggrego : RT @viaggrego: #Covid, #Israele reintroduce da oggi #obbligo #Mascherina: ma i #Vaccini a cosa sono serviti? -