Covid – Cure domiciliari, domani manifestazioni davanti a sedi Rai (Di lunedì 28 giugno 2021) – L’Unione per le Cure e i Diritti e le Libertà, associazione di cittadini a supporto del Comitato Cura Domiciliare Covid 19, ha organizzato – informa il Comitato – per il prossimo 29 giugno, alle ore 18, presidi simultanei all’esterno delle sedi regionali Rai, dall’Unione, per chiedere conto dell’omessa trattazione del tema delle Cure domiciliari precoci da parte della televisione pubblica. L’iniziativa è stata comunicata a tutta la dirigenza Rai, partendo dal Presidente Foa. Il servizio pubblico, fa notare il Comitato nel comunicato, proprio nella sua declinazione naturale, dovrebbe garantire la libera ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) – L’Unione per lee i Diritti e le Libertà, associazione di cittadini a supporto del Comitato Cura Domiciliare19, ha organizzato – informa il Comitato – per il prossimo 29 giugno, alle ore 18, presidi simultanei all’esterno delleregionali Rai, dall’Unione, per chiedere conto dell’omessa trattazione del tema delleprecoci da parte della televisione pubblica. L’iniziativa è stata comunicata a tutta la dirigenza Rai, partendo dal Presidente Foa. Il servizio pubblico, fa notare il Comitato nel comunicato, proprio nella sua declinazione naturale, dovrebbe garantire la libera ...

Advertising

Bobbio65M : RT @isabelladegugli: Non ho mai creduto alla pandemia da Covid, credo sia stata per buona parte una montatura. Figuriamoci le varianti! Le… - Noris48639813 : RT @a_meluzzi: Quando finirà tutto questo Covid sarà ricordato dagli Storici , ormai non più condizionati dal Sistema di allora , come un… - ChiccaBis : RT @a_meluzzi: Quando finirà tutto questo Covid sarà ricordato dagli Storici , ormai non più condizionati dal Sistema di allora , come un… - RobMacCready : RT @isabelladegugli: Non ho mai creduto alla pandemia da Covid, credo sia stata per buona parte una montatura. Figuriamoci le varianti! Le… - ItalianoeRomano : RT @isabelladegugli: Non ho mai creduto alla pandemia da Covid, credo sia stata per buona parte una montatura. Figuriamoci le varianti! Le… -