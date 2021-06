Covid Australia, focolaio a Sydney: news di oggi, i casi (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – Sale a 128 il numero dei nuovi contagi di coronavirus a Sydney, in Australia, alle prese con un focolaio alimentato dalla variante Delta. A Sydney, circa cinque milioni di residenti sono in quarantena. Lo riferiscono le autorità sanitarie Australiane spiegando che nel Territorio del Nord, nel Queensland e nell’Australia occidentale si sono registrati nuovi picchi di contagio di Covid-19 per la prima volta da diversi mesi. Prevista per oggi una riunione di emergenza con il primo ministro Scott Morrison. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) (Adnkronos) – Sale a 128 il numero dei nuovi contagi di coronavirus a, in, alle prese con unalimentato dalla variante Delta. A, circa cinque milioni di residenti sono in quarantena. Lo riferiscono le autorità sanitariene spiegando che nel Territorio del Nord, nel Queensland e nell’occidentale si sono registrati nuovi picchi di contagio di-19 per la prima volta da diversi mesi. Prevista peruna riunione di emergenza con il primo ministro Scott Morrison. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

