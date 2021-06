Covid, 389 nuovi casi e 28 decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono in totale 389 i nuovi casi di positività al coronavirus nel nostro paese (782 in più rispetto a ieri) e 28 i decessi (ieri +14) registrati nel corso delle ultime 24 ore. I dati, diffusi dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono in totale 389 idi positività al coronavirus nel nostro paese (782 in più rispetto a ieri) e 28 i(ieri +14) registrati nel corso delle24 ore. I dati, diffusi dal ...

