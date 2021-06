Covid, 389 nuovi casi e 28 decessi in 24 ore (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 389 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 782) a fronte di 75.861 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell' 0,51%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. I decessi sono stati 28 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 14 registrati ieri.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sono 389 idi Coronavirus in Italia (ieri 782) a fronte di 75.861 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività dell' 0,51%. E' quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Isono stati 28 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 14 registrati ieri.(ITALPRESS).

