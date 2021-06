Covid-19, la variante Delta sarà dominante in Italia da metà luglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa variante Delta potrebbe diventare prevalente in Italia già a metà luglio, sostituendosi alla variante Alfa, attualmente dominante. Lo indica una primissima stima elaborata dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). La stima è “molto preliminare”, rileva il matematico, ed è stata elaborata sulla base dei pochissimi valori percentuali disponibili della prevalenza delle due varianti B.1.617.1, ora chiamata Kappa, e B.1.617.2 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLapotrebbe diventare prevalente ingià a, sostituendosi allaAlfa, attualmente. Lo indica una primissima stima elaborata dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). La stima è “molto preliminare”, rileva il matematico, ed è stata elaborata sulla base dei pochissimi valori percentuali disponibili della prevalenza delle due varianti B.1.617.1, ora chiamata Kappa, e B.1.617.2 ...

