Covid-19 | bollettino 28 giugno | 389 contagiati e 28 decessi

Leggi su inews24

(Di lunedì 28 giugno 2021) La Protezione Civile ha fornito come ogni giorno i dati per l’ultimo-19: gli aggiornamenti su contagi,e guarigioni Come di consueto la Protezione Civile ha comunicato poco fa ilcon gli ultimi dati relativi a contagi, guarigioni eregistrati nella giornata odierna, lunedì 28. Anche se di poco continua ad essere L'articolo proviene da Inews.it.